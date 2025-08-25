25 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:43

Nazione: “Centrocampo Fiorentina? Pradè vuole tentare un colpo, ma serve cedere Bianco e Richardson”

Non solo cessioni in casa Fiorentina

Non solo cessioni in casa Fiorentina, resta poi da monitorare la situazione a centrocampo, dove il club viola vorrebbe mettere a segno un ultimo colpo. Magari in concomitanza delle cessioni di Bianco (Sassuolo, Monza e Catanzaro) e Richardson (si cercano soluzioni all’estero). Poi ci saranno da sistemare gli esuberi. Barak oscilla tra Cagliari e Verona, Ikoné dovrebbe lasciare l’Italia, così come Infantino potrebbe sfruttare mercati che resteranno aperti oltre il primo settembre. Lo scrive La Nazione.

