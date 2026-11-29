Probabile Nazione: "Ballottaggio Oulai-Fagioli. In attacco favorito Pellegrino ma Beto prova a insidiarlo"

In attacco Pellegrino resta favorito su Beto, mentre Mastantuono e Njie sono attesi sulle fasce. Dopo l'infortunio di Viery è stato convocato Turnone, capitano della Primavera

Il grande spavento relativo a Oulai è rientrato già venerdì sera, quando l’ivoriano - dopo il permesso per motivi familiari (non gravi) ottenuto dalla Fiorentina - ha fatto di nuovo capolino al Viola Park in serata, riuscendo a sostenere una seduta individuale che non gli ha fatto perdere il ritmo. Il risultato? Adesso l’ex Trabzonspor, che era un’idea concreta di Vanoli per la sfida di oggi a Udine, è tornato prepotentemente in ballottaggio per una maglia da titolare all’interno della nuova (in realtà vecchia…) mediana a tre che il tecnico riproporrà in Friuli con l’obiettivo di dare maggior solidità alla manovra e alla fase difensiva.

Non è tuttavia chiaro chi sia realmente il partner con il quale l’ivoriano si contenderà un posto nell’undici di partenza: se infatti, come era fino a mercoledì, la soluzione preferita dell’allenatore era quella di schierare contemporaneamente tanto Oulai quanto Fagioli, il dubbio sarebbe tra il classe 2006 e Brescianini nel ruolo di mezzala sinistra, visto che ad oggi Ndour è pressoché certo di avere una maglia da titolare anche a Udine.

Se invece l’allenatore decidesse di sfruttare a prescindere la fisicità dell’ex Atalanta, ecco che dunque il dubbio riguarderebbe il nome del play, ovvero uno tra Fagioli (in vantaggio) e lo stesso Oulai: la riunione di stamani scioglierà ogni dubbio. Per il resto, molte scelte sembrano essere già state fatte anche se permane da qualche giorno un ballottaggio inatteso in attacco, ovvero quello tra Beto e Pellegrino: il guineano è entrato bene (si fa per dire…) nella parte finale di gara a Monza, centrando anche un palo nel finale e dando prova di essere in un discreto momento di forma. Ecco perché è legittimo credere che la titolarità dell’argentino - che resta favorito - possa essere messa per una domenica a repentaglio e non sarebbe sorprendente vedere giocare dal 1’ il grande ex della sfida, assieme ai soliti Mastantuono e Njie sulle fasce.

Chiusura con la difesa, che si presenterà a Udine in estrema emergenza dopo l’infortunio di Viery (non a caso è stato convocato il capitano della Primavera Turnone, centrale classe 2007): Jimenez e Joao Mario saranno confermati sulle fasce mentre al centro toccherà per forza a Dragusin e Ranieri davanti a De Gea.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione





