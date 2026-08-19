Nazione: “Ansia per Mandragora, ha una sciatalgia. Ok Atta, Jimenez e Joao Mario”

I tre neo acquisti non destano particolare preoccupazione

La strada verso Roma è tracciata e, almeno dall'infermeria, arrivano i primi segnali incoraggianti. Dopo i due giorni di stacco concessi da Fabio Grosso, la Fiorentina è tornata ieri pomeriggio al Viola Park. La seduta ha fornito indicazioni positive, soprattutto sul fronte degli acciaccati: Joao Mario, Arthur Atta e Alex Jimenez hanno svolto lavoro personalizzato, ma nessuno dei tre sembra destare particolare preoccupazione.

Anzi, l'obiettivo è aumentare progressivamente i carichi e, tra oggi e domani, riaggregarli al gruppo. Chi invece resta più indietro, al momento, è invece Rolando Mandragora. Il centrocampista sta seguendo un programma differenziato a causa di una sciatalgia e la sua situazione sarà monitorata giorno dopo giorno. Da qui a domenica, dunque, Grosso avrà a disposizione una settimana piena per preparare l'esordio, senza ulteriori pause. Lo riporta La Nazione.