Nazione: “Al Hilal non pervenuta, lo United monitora. La Fiorentina può offrire a Kean oltre 4 milioni a stagione”

La speranza della Fiorentina è che il weekend scivoli via tranquillo, senza sussulti sul fronte Kean. Quando mancano tre giorni alla chiusura della finestra per attivare la clausola rescissoria da 52 milioni la clessidra sta inesorabilmente consumando il tempo a disposizione. Pradè e Ferrari attendono a gloria la giornata di mercoledì, la prima nella quale potranno anche passare dalle parole ai fatti per quanto riguarda l’offerta di rinnovo al quale il club sta lavorando da diverse settimane. Si potrebbe anche andare di poco oltre i 4 milioni a stagione. Aumento possibile grazie al Decreto Crescita. Tassazione agevolata, lo stipendio lordo di Moise non sarebbe circa il doppio come in un regime fiscale normale. Presupposti che ci sono tutti, con l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale atteso a Firenze per cominciare il ritiro. Al Hilal ancora non pervenuto ufficialmente (mai contatti fra le parti, fin qui), il Manchester United monitora una situazione che eventualmente potrebbe cavalcare più avanti nel corso dell’estate. Quando però il prezzo lo farà la Fiorentina, che a quel punto avrà totalmente il coltello dalla parte del manico. Lo scrive La Nazione.