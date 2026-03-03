Nazione a gamba tesa: “Due mesi e mezzo di illusioni, non c’è altro da aggiungere”

E così ti ritrovi con la solita occasione sprecata, con i soliti rimpianti e l’ennesimo passo indietro dopo alcune partite che, a parte la sfida di coppa, avevano fatto sperare in un cambiamento. Alti e bassi, come un’altalena, due, tre partite buone e poi la brusca retromarcia. Solo che, stavolta, alla brutta di figura di Conference, è seguita un’altra brutta figura, una sconfitta che brucia perché doppiamente dolorosa, sia per la prestazione della squadra, sia per quel balzo in classifica che ti avrebbe finalmente fatto uscire dalla zona rossa. Insomma, se la Fiorentina è ancora lì è solo colpa della Fiorentina.

Stavolta ci ha messo del suo anche Vanoli con una difesa ibrida, un po’ a 3 e un po’ a 4, ma è tutta la squadra che si è dimostrata incapace di imbastire azioni ragionate, con un giro palla lento e troppo leggibile, con i reparti distanti e poco compatti e con un attacco che non è riuscito a fare neppure un tiro nello specchio della porta. Siamo passati dal 5-1 dell’andata, con quella che sembrava una svolta, alla sconfitta di ieri. Due mesi e mezzo di illusioni… non c’è altro da aggiungere. Lo riporta La Nazione.