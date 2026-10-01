Nazione: "1.700 tifosi a Marassi, altrettanti pronti per San Siro. In casa col Como scontato Franchi pieno"

La spinta dei tifosi c'è anche in trasferta, l’ennesima dimostrazione di quanto sia tornata forte la voglia di stare accanto alla Fiorentina

C’è voglia di Fiorentina. Forse persino più di prima. La lunga sosta del campionato ha interrotto sul più bello il nuovo filo che Paolo Vanoli è riuscito a riannodare tra la squadra e la sua gente. Due vittorie, contro Venezia e Pisa (in Coppa Italia), e il pareggio con il Napoli hanno restituito entusiasmo a un ambiente che soltanto poche settimane fa sembrava avvitato sulla propria delusione. È cambiato il vento e adesso il doversi forzatamente fermare per tre settimane è piaciuto poco a tutti.

La prossima tappa è Genova, sabato 10 ottobre alle 15. Una data cerchiata da tempo sul calendario dei tifosi viola, che hanno già cominciato la corsa al biglietto. Il settore ospiti può contenere circa 1.700 sostenitori e la richiesta è addirittura superiore alla capienza complessiva. I tagliandi riservati alla tifoseria gigliata, venduti al prezzo di 35 euro, sono dunque destinati ad andare esauriti rapidamente. Sarà un altro esodo viola, l’ennesima dimostrazione di quanto sia tornata forte la voglia di stare accanto alla Fiorentina. Vanoli in poche settimane è riuscito soprattutto in questo: riaccendere qualcosa che sembrava essersi spento. La squadra ha dato segnali di risveglio, il pubblico ha risposto immediatamente e anche il pareggio contro il Napoli ha lasciato la sensazione di un percorso appena cominciato.

Ma non è finita, perché il sold out del settore ospiti è già praticamente certo anche per la trasferta di San Siro contro l’Inter del 25 ottobre. Anche in quel caso sono pronti a mettersi in marcia circa 1.500 sostenitori viola. In mezzo la gara al Franchi contro il Como: scontato un Franchi pieno di oltre ventimila tifosi.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione