In Nazionale impossibile ritirare un numero, ma l'Italia decide di non assegnare la 13...
In occasione delle amichevoli dell’Italia contro Argentina e Inghilterra, il numero 13 di Davide Astori non è stato assegnato a nessuno, e non è un caso. Infatti, come scrive quest’oggi il Corriere Fi...
In occasione delle amichevoli dell’Italia contro Argentina e Inghilterra, il numero 13 di Davide Astori non è stato assegnato a nessuno, e non è un caso. Infatti, come scrive quest’oggi il Corriere Fiorentino, sono stati soprattutto i senatori del gruppo (Buffon, Bonucci e Florenzi su tutti) a spingere affinché nessuno prendesse il numero del capitano della Fiorentina. La Federcalcio ha accolto volentieri questa decisione. Per le gare valide ufficiali delle nazionali (qualificazioni a mondiali ed europei o Nations League) non è previsto il ritiro di un numero in particolare, ma niente vieterà ai giocatori di continuare a ricordare Astori senza indossare la sua 13.