In Nazionale impossibile ritirare un numero, ma l'Italia decide di non assegnare la 13...

In occasione delle amichevoli dell’Italia contro Argentina e Inghilterra, il numero 13 di Davide Astori non è stato assegnato a nessuno, e non è un caso. Infatti, come scrive quest’oggi il Corriere Fi...

A cura di Redazione Labaroviola 23 marzo 2018 10:19

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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