Nardella: " Una decisione di buon senso che fa onore alla memoria di Davide"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la decisione della Lega: che ha concesso alla Fiorentina la possibilità di continuare ad indossare la fascia di capita...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la decisione della Lega: che ha concesso alla Fiorentina la possibilità di continuare ad indossare la fascia di capitano dedicata a Davide Astori. Questo il pensiero del primo cittadino, affidato al suo profilo Twitter ufficiale: "La Lega Serie A ha autorizzato in deroga la @acffiorentina all'utilizzo della fascia commemorativa di #DavideAstori. Una decisione di buon senso che fa onore alla memoria del nostro Davide. @SerieA #Fiorentina".