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Nardella: " Una decisione di buon senso che fa onore alla memoria di Davide"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la decisione della Lega: che ha concesso alla Fiorentina la possibilità di continuare ad indossare la fascia di capita...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 11:36
Nardella: " Una decisione di buon senso che fa onore alla memoria di Davide" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la decisione della Lega: che ha concesso alla Fiorentina la possibilità di continuare ad indossare la fascia di capitano dedicata a Davide Astori. Questo il pensiero del primo cittadino, affidato al suo profilo Twitter ufficiale: "La Lega Serie A ha autorizzato in deroga la @acffiorentina all'utilizzo della fascia commemorativa di #DavideAstori. Una decisione di buon senso che fa onore alla memoria del nostro Davide. @SerieA #Fiorentina".

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