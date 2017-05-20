Nardella: "Stadio? Progetto avvincente, rispetteremo le tempistiche"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha parlato del progetto riguardante il nuovo stadio della Fiorentina a margine dell'evento "Kick off", queste le sue dichiarazioni: "Da tre anni stiamo facendo co...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha parlato del progetto riguardante il nuovo stadio della Fiorentina a margine dell'evento "Kick off", queste le sue dichiarazioni: "Da tre anni stiamo facendo continui progressi sul nuovo stadio. Siamo consapevoli che è un progetto ambizioso e difficile, ma il primo caso in Italia di uno stadio che si realizza in un luogo diverso rispetto a quello dove c'è il vecchio stadio. Lo Juventus Stadium è stato costruito al posto del Della Alpi, l'Udinese ha ricostruito il vecchio stadio. Il caso di Firenze è più difficile ed avvincente, abbiamo fatto passi in avanti nelle procedure amministrative-urbanistiche. La Fiorentina ha fatto altrettanto, dimostrando di essere molto determinata. Ci sono nuove normative proposte dal ministro Lotti, che accelerano le procedure abbreviando fortemente i tempi: abbiamo tutte le carte in regola per arrivare in fondo a questa operazione. Lo stadio sorge in un'area dove ci sono altri progetti collegati, come la nuova pista dell'aeroporto. Questo è un modo intelligente e coerente per realizzare infrastrutture per la città. Non ci saranno ritardi rispetto ai tempi previsti durante la presentazione fatta con la Fiorentina. Le parole dei Della Valle? Quando le cose non vanno secondo i piani, soprattutto per una squadra come la nostra, sono normali queste difficoltà, ma sono difficoltà superabili. Andrea Della Valle è sempre stato determinato, anche nei momenti difficili. Da sindaco spero di poter regalare a Firenze un nuovo stadio. La Fiorentina Women's? La strada è quella giusta, la Fiorentina ha puntato molto sul calcio femminile, mi fa piacere che Firenze abbia intuito prima di altre squadre il potenziale del calcio femminile. La sfida di questa sera? Anche se Napoli è la mia città natale, io sono un tifoso viola: sarà una gara difficile, ma i nostri ragazzi ce la possono fare".