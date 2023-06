Nardella: “Ricorso al TAR potrebbe irritare il Governo? Non temo nulla, ognuno difende le proprie istanze”

A margine di una conferenza stampa in Prefettura a Firenze per la firma protocollo ‘Mille occhi sulla città’, Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha risposto anche ad una domanda sui fondi del PNRR: “Abbiamo sempre detto che ci sono delle leggi, e le leggi per il finanziamento complessivo per la ristrutturazione del Franchi di Firenze sono state approvate e tutelano gli interessi della città di Firenze. Per questo l’amministrazione comunale è al lavoro in questo senso. Il ricorso al TAR potrebbe irritare il Governo? Non temo nulla, ognuno opera per difendere le proprie istanze”, le parole riportate da Italpress.