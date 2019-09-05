Nardella: "Presto cominceremo a vincere, faremo un bel campionato. Il mercato? Va bene così"
Un ringraziamento particolare a Stefano Borgi per la raccolta di dichiarazioni e fotoQueste le dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella a margine della premiazione del Torrino d'oro 2019:"I...
A cura di Gabriele Caldieron
05 settembre 2019 23:30
Un ringraziamento particolare a Stefano Borgi per la raccolta di dichiarazioni e foto
Queste le dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella a margine della premiazione del Torrino d'oro 2019:
"Il mercato? Va bene quello che è stato fatto, ci sono le basi per fare un bel campionato e presto cominceremo a vincere. Ne sono sicuro"