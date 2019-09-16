Nardella: "O restyling o nuovo stadio alla Mercafir. Parleremo anche con i tecnici.."

Con il ministro Dario Franceschini parleremo anche dello stadio ovviamente perché restano sul tavolo due ipotesi: o il restyling del Franchi che richiederà una procedura ad hoc perché..

"Con il ministro Dario Franceschini parleremo anche dello stadio ovviamente perché restano sul tavolo due ipotesi: o il restyling del Franchi che richiederà una procedura ad hoc perché si tratta di un monumento nazionale, o il nuovo stadio alla Mercafir". Queste sono le parole di Dario Nardella dopo il Consiglio comunale. Il Sindaco ha poi aggiunto: "Non credo proprio che Commisso volesse chiamare in causa il sindaco o il comune. Ovviamente sappiamo che da tanti anni si aspetta di fare lo stadio nuovo, noi pero' per quanto riguarda la Mercafir stiamo mettendo appunto un'ipotesi che ci permetterebbe anche di superare il project financing e quindi ridurre ancora di piu' i tempi. Su questo e' possibile parlaremo anche con i nostri tecnici".