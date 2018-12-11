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Nardella: "La famiglia di Astori e tutta Firenze meritano giustizia e verità sulla morte di Davide"

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a margine del Meeting dei diritti umani della Regione Toscana al Mandela Forum: “Io credo che la famiglia di Davide Astori e la città di Firenze meritino...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 14:20
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Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a margine del Meeting dei diritti umani della Regione Toscana al Mandela Forum: “Io credo che la famiglia di Davide Astori e la città di Firenze meritino tutta la giustizia possibile, e meritino di conoscere la verità su questa scomparsa così tragica che ancora oggi noi piangiamo”.

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