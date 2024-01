Nardella: “Felice che i tifosi viola non confondano tifo e politica. Amore per la Fiorentina è un impegno comune”

“Il dialogo con i tifosi della Fiorentina è importante, peraltro ho apprezzato il fatto che abbiano confermato che da parte loro non c’è alcuna intenzione di confondere il tifo con la politica. E mi sembra una sottolineatura importante perché l’amore per la Fiorentina, l’impegno per la squadra e per lo stadio è un impegno comune”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento a Firenze, commentando l’incontro, avuto nei giorni scorsi, con i tifosi della Fiorentina sul futuro dello stadio Franchi, riporta una nota Ansa.

