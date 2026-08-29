Nappi duro: “Kean meglio che vada via, Gudmundsson lo terrei. Pellegrino può superare i dieci gol”

Nappi ha parlato al Viola Park

Al Viola Park ha parlato anche Nappi e sulla Fiorentina di oggi è stato molto duro: “Ovunque vada, le famiglie si ricordano di quel gesto che, per me, è rimasto nella storia. L’esordio in Serie A è sicuramente uno dei momenti che ricordo di più. Venivo dal Brescia, ma avevo vissuto anche la parentesi al Genoa. Per questo, giocare la prima partita con la Sampdoria aveva per me un significato particolare: era un derby e vincemmo 3-1. Mi auguro di vedere risultati importanti, al di là della prima partita. Spero che mister Grosso possa lavorare su questa squadra e riuscire a regalare soddisfazioni ai tifosi viola.

Kean credo sia meglio che vada via. Se un giocatore non vuole rimanere alla Fiorentina, è giusto che parta. Non so dove andrà. In passato sono passati tanti giocatori, da Bernardeschi agli altri, che hanno scelto di andare via e poi non hanno fatto più nulla. La cosa importante è che chi rimane riesca a dare il proprio contributo.

Gudmundsson lo terrei, perché ha grandi qualità e l’ho vissuto a Genova. Deve però mettersi al servizio della squadra. A volte sembra che non abbia voglia di giocare, ma quando lo fa può davvero fare la differenza. Pellegrino può superare tranquillamente i dieci gol se viene messa qualche palla in mezzo”