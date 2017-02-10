Il Napoli vola al secondo posto 2-0 al Genoa. Giaccherini e Zielinski in goal...
È terminato da pochi minuti il match al San Paolo tra Napoli e Genoa. L'amicizia tra i tifosi sugli spalti è stata il preludio alla vittoria partenopea grazie alle reti realizzate da Zielinski al 50'...
A cura di Gabriele Caldieron
10 febbraio 2017 22:41
È terminato da pochi minuti il match al San Paolo tra Napoli e Genoa. L'amicizia tra i tifosi sugli spalti è stata il preludio alla vittoria partenopea grazie alle reti realizzate da Zielinski al 50' e da Giaccherini al 68' per merito dell'ennesimo assist di Mertens. La squadra di Sarri vola al secondo posto a 51 punti mente il Genoa rimane sedicesimo a 25 punti in piena zona calda, bensì il vantaggio sul Palermo (terz'ultimo) sia di 11 punti.
Gabriele Caldieron