Il Napoli vola al secondo posto 2-0 al Genoa. Giaccherini e Zielinski in goal...

È terminato da pochi minuti il match al San Paolo tra Napoli e Genoa. L'amicizia tra i tifosi sugli spalti è stata il preludio alla vittoria partenopea grazie alle reti realizzate da Zielinski al 50'...

A cura di Gabriele Caldieron 10 febbraio 2017 22:41

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