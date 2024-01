Napoli- Fiorentina sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e l’app Mediaset Infinity

Tutto pronto a Ryad, dove domani andrà di scena il primo atto della Final Four che assegnerà la Supercoppa Italiana 2024.

Di scena Napoli e Fiorentina che scenderanno in campo alle ore 20 (italiane) dando vita ad un remake del match di campionato che vide i viola imporsi sui partenopei.

La partita sarà trasmessa in chiaro dalle reti Mediaset su Italia 1 ed in streaming su sportmediaset.it e l’app Mediaset Infinity. Parterre capitanato da Monica Bertini, affiancata da Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari per le analisi tecniche arbitrali.

