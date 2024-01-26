Mysterious Egypt - Una superba slot online del Amunra casino con un gioco intenso

Mysterious Egypt è una slot che trasuda lusso e fascino dell'antico Egitto. Dettagli d'oro, gemme e regalità si alternano sul tabellone di gioco, che presenta anche alcune collaudate funzioni bonus pe...

Mysterious Egypt è una slot che trasuda lusso e fascino dell'antico Egitto. Dettagli d'oro, gemme e regalità si alternano sul tabellone di gioco, che presenta anche alcune collaudate funzioni bonus per aumentare ulteriormente l'eccitazione!

Per vedere cos'altro ha in serbo Mysterious Egypt, visitate il Amunra casino, un sito di gioco d'azzardo 1 su 1.

Come e perché dovresti giocare a Mysterious Egypt al Amunra casino

Mysterious Egypt può essere giocata in qualsiasi casinò online, a condizione che il casinò abbia la slot nella sua gamma in quel momento. Tuttavia, riteniamo che il Amunra casino sia chiaramente la scelta migliore.

Qui è possibile testare il gioco gratuitamente e ottenere un bel bonus.

Potete scegliere liberamente se giocare tramite computer, cellulare o tablet. Una volta avviata la slot, è il momento di impostare il livello di puntata desiderato.

Dopodiché, non resta che premere il pulsante "Spin" e guardare i rulli girare, sperando in una vincita. Con questa slot è possibile vincere fino a 5.533 volte la propria puntata.

Cosa ci si può aspettare dal Mysterious Egypt

Nel Mysterious Egypt, è la regina a governare e ad allestire la scena. Il suo simbolo, più o meno onnipotente, funge sia da scatter che da wild, e può anche creare combinazioni vincenti proprie, che possono portare a vincite lucrative.

Essendo un simbolo wild, la regina può sostituire tutti gli altri simboli presenti sul tabellone, facilitando la creazione di combinazioni vincenti.

Il fatto che funzioni anche come scatter significa che può innescare giri gratuiti, se 3 o più simboli della regina atterrano nello stesso giro del gioco.

3 o più scatter possono farvi ottenere una grossa vincita, pari a 2x, 20x o 200x la puntata, a seconda che si verifichino 3, 4 o 5 scatter.

Inoltre, se atterrano almeno 3 scatter, riceverete 10 giri gratuiti da giocare.

Prima dell'inizio dei giri, vengono selezionati a caso 2 cosiddetti simboli misteriosi. Questi possono espandersi verticalmente durante i giri gratuiti, in modo da coprire l'intera ruota su cui atterrano.

Tuttavia, ciò avviene solo se i simboli corrispondenti sono sufficienti a creare una combinazione vincente.

Esiste anche la possibilità di attivare altri giri gratuiti durante quelli già in corso.

I Wild scatter possono aiutarvi in questo senso. Il loro funzionamento è identico a quello dei giri base. Ovvero, 3 o più scatter nello stesso giro attivano i giri gratuiti.

L'essenza del gioco

Il tema di Mysterious Egypt è già rivelato dal nome della slot machine. Il tabellone di gioco sembra trovarsi in una sorta di paradiso soleggiato, con palme verdi e acqua blu scintillante.

Più indietro, si possono scorgere anche imponenti piramidi e altri edifici che associamo all'Egitto.

Se osserviamo il tabellone del gioco, si presenta con uno sfondo rosso scuro, delimitato da una cornice dorata con piccoli dettagli e motivi colorati.

In alto, è possibile vedere il nome della slot e i simboli che attualmente fungono da simboli misteriosi.

Sui rulli troverete un misto di simboli di alto e basso valore, i primi rappresentati dall'Occhio di Horus, dalle piramidi, dal gatto e dagli emblemi del falco, mentre i secondi sono rappresentati da lettere e numeri.

Infine, ma non meno importante, abbiamo il già citato wild scatter, che rappresenta una giovane regina, ornata di una corona d'oro e di ali dorate.

Quante volte si può vincere con Mysterious Egypt ?

L'RTP, che è l'abbreviazione di Return To Player, in Mysterious Egypt è un discreto 96,50%.

Ciò significa che il 96,50% di tutte le puntate effettuate sulla slot torna ai giocatori sotto forma di vincite.

Rispetto alle altre video slot del Amunra casino, la consideriamo una buona RTP, dato che la media si aggira intorno al 96%.

Per quanto riguarda la volatilità, è estremamente elevata. Su una scala numerica, la valuteremmo 5/5, quindi tenete presente che si tratta di un gioco piuttosto rischioso.

Il vantaggio è che i profitti possono essere maggiori una volta atterrati, almeno se si crede al principio "high-risk, high-reward".