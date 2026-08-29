Mutu: "La Fiorentina è la mia seconda casa, mi piacerebbe molto essere chiamato in società"

L'ex giocatore viola ha parlato di Fiorentina e del suo futuro

Al Viola Park è presente anche il Fenomeno Adrian Mutu per parlare della Fiorentina: "Mi dispiace non essere riuscito a fare la finale di Europa League perché ce la meritavamo. Questa è la mia seconda casa e mando un grande augurio a tutto il popolo viola."

Sulla possibilità di allenare la Fiorentina: "Ho tanti sogni da allenatore, ora la Fiorentina deve tornare in alto dove merita, sarei già contento così poi ovviamente spero di rientrare in società ma non dipende da me."