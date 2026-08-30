Mutu: “È sempre un piacere tornare a casa, perché Firenze e la Fiorentina sono la mia seconda casa”

Mutu omaggia la Fiorentina

Mutu su Instagram ha voluto ancora omaggiare la Fiorentina per il centenario: “Grazie ancora una volta, Firenze. Ringrazio di cuore tutti i tifosi viola per l'affetto e l'amore con cui sono sempre stato accolto qui. È sempre un piacere tornare a casa perché, come sapete, Firenze e la Fiorentina sono la mia seconda casa. È stata una grande emozione calpestare di nuovo questo terreno di gioco, dove ho lasciato una parte importante del mio cuore. L'ho fatto con grande piacere e lo rifarei altre mille volte, sempre con lo stesso orgoglio e la stessa emozione.Grazie di cuore, Firenze. Sempre”