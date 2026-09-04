Mutu: "Che emozione tornare al Franchi. Firenze avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"

Adrian Mutu ricorda la partita celebrativa del Centenario Viola

Adrian Mutu ha voluto ricordare sui propri canali social la serata di mercoledì, quando è tornato a calcare il terreno del Franchi a distanza di quasi 15 anni, indossando la maglia della Fiorentina Legends nella sfida celebrativa contro la rappresentativa di Operazione Nostalgia, organizzata per festeggiare il centenario del club viola.

L’ex attaccante rumeno ha raccontato tutta la sua emozione per il ritorno a Firenze, sottolineando l’affetto ricevuto dai tifosi e la gioia di aver ritrovato tanti compagni del passato. Un’occasione speciale che gli ha permesso di rivivere le sensazioni legate alla sua esperienza in viola.

"Che serata! 100 anni di Fiorentina! Un’emozione indescrivibile tornare allo stadio, ritrovare tanti ex compagni e vivere di nuovo l’incredibile affetto dei tifosi viola. Un incontro fantastico, tanti ricordi e un’atmosfera che mi ha emozionato profondamente. Firenze e la Fiorentina hanno sempre un posto speciale nel cuore. Buon centenario, Fiorentina" concludendo con il più classico dei “Forza Viola