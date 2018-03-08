Muriel: "Se ne è andato un ragazzo splendido, non riesco ancora a crederci"

Luis Muriel, attaccante del Siviglia con un lungo passato in Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Quando ho ricevuto la notizia, non riuscivo a crederci. All'improvv...

Luis Muriel, attaccante del Siviglia con un lungo passato in Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Quando ho ricevuto la notizia, non riuscivo a crederci. All'improvviso se ne è andato via un ragazzo splendido. Difficile da digerire, immagino il dolore che stanno sentendo quelli che gli erano ancora più vicini. Alla famiglia le mie condoglianze".