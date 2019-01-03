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Muriel a Careggi per le visite, poi torna a Siviglia. Sabato...

(ANSA) - FIRENZE, 3 GEN - Visite mediche stamani a Firenze per Luis Muriel, l'attaccante colombiano acquistato dalla Fiorentina in prestito dal Siviglia. Il giocatore, dopo il suo arrivo ieri sera nel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 11:17
Muriel a Careggi per le visite, poi torna a Siviglia. Sabato... -
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(ANSA) - FIRENZE, 3 GEN - Visite mediche stamani a Firenze per Luis Muriel, l'attaccante colombiano acquistato dalla Fiorentina in prestito dal Siviglia. Il giocatore, dopo il suo arrivo ieri sera nel capoluogo toscano, farà ritorno in giornata in Spagna per sbrigare alcune pratiche personali, dopo di che si aggregherà alla sua nuova squadra da sabato, per la ripresa degli allenamenti e la partenza per il ritiro a Malta.

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