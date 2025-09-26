Mpasinkatu: “In questo momento guarderei in faccia i giocatori non Pioli. Con il Pisa per la Fiorentina sarà difficile”

il noto commentatore Malu Mpasinkatu ha analizzato i temi riguardanti i problemi attuali della Fiorentina e sul derby di domenica.

Malu Mpasinkatu,noto commentatore sportivo ha parlato di alcuni temi viola intervenendo su Radio Firenzeviola.

Queste le dichiarazioni: “ Non mi aspettavo la sconfitta della Fiorentina contro il Como. Una squadra esperta come quella viola che passa in vantaggio contro una squadra tecnica ma giovane non deve perdere. L’unica boccata d’aria che serve alla squadra adesso è la vittoria perchè adesso la situazione è difficile. Il derby per la Fiorentina sarà difficilissimo anche vedendo la partita del Pisa contro il Napoli. Non è semplice dover andare a Pisa a giocare con l’acqua alla gola se non sei abituato a trovarti in queste situazioni delicate. Su Palladino penso che si dovrebbe capire cosa sia successo ta lui e la dirigenza perchè tutto è nato lì ma sicuramente qualcosa c’è stato sennò non lasci tutto con ancora 2 anni di contratto. Ritornando alle difficolta’ viola , se le cose non girano le colpe sono un pò di tutti dalla società ,allenatore e sicuramente i giocatori che vanno in campo.