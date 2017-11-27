MoViola Corr. dello Sport: manca un rigore alla Lazio e per quello della Fiorentina passa più di 1 minuto...

L’analisi del Corriere dello Sport questa mattina riguardante l’episodio del rigore concesso alla Fiorentina al 91′. Ecco la moviola del quotidiano:CORRIERE DELLO SPORT – Manca un rigore alla Lazio, g...

L’analisi del Corriere dello Sport questa mattina riguardante l’episodio del rigore concesso alla Fiorentina al 91′. Ecco la moviola del quotidiano:

CORRIERE DELLO SPORT – Manca un rigore alla Lazio, giusto quello per la Fiorentina. Netto il fallo di Badelj su Luis Alberto dal quale nasce il gol di De Vrij. A pochi minuti dall’intervallo Parolo, che ha il piede sinistro sulla linea dell’area, viene sbilanciato da Veretout: Massa non fischia e il Var non interveniene, ma era rigore. Calcione di Caicedo a Pezzella in area: l’ecuadoriano arriva fuori tempo e stende il difensore. Massa aspetta che finisca l’azione, chiama il Var e indica il dischetto. Ma nel frattempo sono passati 1′ e 36”.