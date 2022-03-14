Moviola CorSport: “Giusto non dare rigore sul tocco di braccio di Schouten. Bonifazi ok espulsione”
25 falli fischiati da Sacchi, 4 ammonizioni ed un rosso
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2022 09:38
Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Fiorentina-Bologna: “Buona partita per Sacchi, molto tirata e con diversi episodi. L’ha chiusa con 25 falli fischiati, un rosso e 4 gialli. Corretto non dare il rigore per il tocco di braccio di Schouten sulla girata di Castrovilli. Senza discussioni anche la doppia ammonizione su Bonifazi”.
LEGGI ANCHE, GRAZIANI: “TORREIRA HA GIGANTEGGIATO. GRANDE PARTITA DI GONZALEZ MA DEVE STARE PIÙ IN PIEDI “
https://www.labaroviola.com/graziani-torreira-ha-giganteggiato-grande-partita-di-gonzalez-ma-deve-stare-piu-in-piedi/168949/