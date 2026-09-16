Moviola, Corriere dello Sport boccia Marinelli ma lo salva sul rigore: "Trattenuta su Pellegrino fuori area"

La moviola del giornale di Ivan Zazzaroni non promuove l'operato del direttore di gara. E scrive: "Ormai sono tutti terrorizzati dal fare quello che devono"

Non convincente la partita di Marinelli: poco accettato dai giocatori, anche per una serie di decisioni, piccole e grandi, non proprio coerenti con il metro tecnico/disciplinare che ha provato a dare alla partita.

FALLO, NO RIGORE

Caracciolo trattiene nettamente Pellegrino per la maglia, intervento per il 98% fuori dall’area (ma crediamo che il VAR non sarebbe intervenuto, ormai sono tutti terrorizzati dal fare quello che devono), Marinelli lascia proseguire. Ovviamente, non c’è rigore ma ci stava il calcio di punizione dal limite dell’area.

REGOLARE

Ok la rete di Pellegrino: sul tiro di Dragusin, respinto (male) da Scuffet, l’ex attaccante del Parma è tenuto in gioco da Caracciolo.

NIENTE PENALTY

Primasso anticipa Gnonto provando a difendere il pallone, il giocatore viola finisce per travolgere l’avversario, corretto non dare rigore

DISCIPLINARE

Alla fine sono stati 4 gli ammoniti, non tutti coerenti alla partita. E così, se può essere in qualche maniera supportabile quello per Mastantuono (su Zanon), trova minori giustificazioni il cartellino per Loyola, mentre quello per Valdepenas è frutto di una decisione errata (la soglia o è alta oppure non lo è).

VAR: Santoro6

Messo, come vuole il boss, ai margini.

Lo scrive questa mattina in edicola il Corriere dello Sport