Labaro Viola

Mourinho esclude Mastantuono dai convocati per l’amichevole contro la Fiorentina

Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2026 13:20
Mourinho esclude Mastantuono dai convocati per l’amichevole contro la Fiorentina -
News
Condividi

Sale l'attesa per la prestigiosa amichevole di domani alle 18:00 tra Fiorentina e Real Madrid. In vista della sfida, i Blancos hanno diramato la lista dei convocati. Tra le assenze spicca quella di Mastantuono, escluso da José Mourinho per il test contro i viola. Il talento argentino è stato accostato anche alla Fiorentina nelle ultime settimane in diverse indiscrezioni di mercato.

Presente invece Carlos Espì, attaccante che era stato avvicinato anche al club viola ma che, proprio nella giornata di ieri, è stato ufficializzato dal Real Madrid. Di seguito la lista completa dei convocati del Real Madrid per l'amichevole contro la Fiorentina.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok