Mourinho e le parole d'amore per Szymanski: "Se ne avessi avuti tre, avrebbero giocato tutti"

Nelle ultime ore sta, il nome di Sebastian Szymanski è stato accostato con forza alla Fiorentina. Casse '99, Szymanski è capace di agire sulla trequarti d'attacco sia centralmente che sulle corsie da...

Nelle ultime ore sta, il nome di Sebastian Szymanski è stato accostato con forza alla Fiorentina. Casse '99, Szymanski è capace di agire sulla trequarti d'attacco sia centralmente che sulle corsie da ala, volendo potrebbe persino essere impiegato da centrocampista centrale ed è un profilo che fa della duttilità il suo punto di forza. In stagione ha collezionato 25 presenze , 2 gol e 5 assist con la maglia del Fenerbahce. E gode della fiducia totale di José Mourinho. A tal punto che, dopo la vittoria per 5-0 del Fenerbahce contro il Caykur Rizespor, lo Special One ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nei confronti di Sebastian Szymanski: "Se avessi avuto altri 2 Szymanski, avrebbero giocato tutti. Ha giocato molto bene, dal primo all'ultimo minuto".

PEDULLÀ: “FAZZINI PIACE ALLA FIORENTINA, TRACCIA DA SEGUIRE. È UN TUTTOLOGO, PUÒ PRENDERE IL POSTO DI BOVE”

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