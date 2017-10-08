È morto a Roma Aldo Biscardi, autore del "Processo del lunedì" e protagonista della battaglia per la moviola in campo nel calcio

È morto questa mattina a Roma all'età di 87 anni. Lo annuncia la famiglia del noto giornalista all'Ansa

È morto stamane a Roma Aldo Biscardi, giornalista e conduttore televisivo noto per l’ideazione e la conduzione del programma televisivo «Il processo del Lunedì» e grande protagonista della battaglia per la moviola in campo nel calcio. Ne dà notizia la famiglia all’Ansa. Nato a Larino (Campobasso), Biscardi avrebbe compiuto 87 anni tra poco più di un mese.