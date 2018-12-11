Morte Astori, arriva il nome del secondo indagato. Si tratta di Francesco Stagno. Ecco chi è

È Francesco Stagno, direttore sanitario dell'Istituto di Medicina dello Sport di Cagliari, uno dei due medici che, secondo quanto riferiscono i quotidiani sardi, è indagato per la morte del capitano d...

È Francesco Stagno, direttore sanitario dell'Istituto di Medicina dello Sport di Cagliari, uno dei due medici che, secondo quanto riferiscono i quotidiani sardi, è indagato per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. L'altro professionista coinvolto nell'indagine della procura di Firenze è il professor Giorgio Galanti, che ha già confermato di avere ricevuto l'avviso di garanzia

Anomalie nel tracciato dell'elettrocardiogramma, aritmie ventricolari che potevano essere delle avvisaglie, dei segnali della patologia che poi sarebbe costata la vita al capitano della Fiorentina Davide Astori. A nove mesi dal decesso del calciatore, morto improvvisamente a Udine il 4 marzo scorso nell'hotel dove la squadra era in ritiro, la procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati due medici.

L'attenzione degli inquirenti si sarebbe spostata su loro a seguito dei risultati della perizia per la quale era stato incaricato il professor Domenico Corrado dell'Università di Padova, tra i massimi esperti in materia di morte cardiaca improvvisa. I due medici, entrambi esterni alle società sportive, incaricati di certificare l'idoneità degli atleti, non avrebbero eseguito, in due occasioni, quelle indagini aggiuntive che le prove da sforzo avrebbero richiesto.

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