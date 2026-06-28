Moretto: "Ruggeri non è più nei piani dell'Atletico. La richiesta del club spagnolo è tra i 20 e i 22 milioni"

Preso Grimaldo, l'esterno è accompagnato alla porta: tanti club italiani ed europei sull'ex Atalanta

Dopo un solo anno in Spagna, Matteo Ruggeri non sembra essere più nei piani dell'Atletico Madrid: in questo senso va l'operazione che ha portato Grimaldo alla corte di Simeone. Nonostante l'italiano sembra intenzionato a giocarsi le sue carte, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto afferma che il club spagnolo sembra intenzionato ad ascoltare offerte tra i 20 e i 22 milioni.

Tra le squadre interessate c'è sempre la Fiorentina: il DS viola Fabio Paratici stima tanto il giocatore, e sta seguendo con attenzione tutta la vicenda legata all'ex Atalanta; ma il club toscano non è l'unico interessato al giocatore, occhio ad altre piste italiane e anche europee.