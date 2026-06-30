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Moretto rivela: “La Fiorentina piomba su Oso, terzino sinistro del Siviglia”

Ne La Liga quest’anno ha messo insieme 21 presenze, 2 reti e 3 assist

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2026 08:23
Moretto rivela: “La Fiorentina piomba su Oso, terzino sinistro del Siviglia” -
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Acf Fiorentina
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Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, la Fiorentina ha messo nel mirino Joaquín Martínez Gauna, noto semplicemente come Oso. È un terzino sinistro classe 2003.

Ha cominciato la stagione in seconda squadra, per poi mettere assieme 21 presenze, 2 reti e 3 assist ne La Liga conclusa con la salvezza del club andaluso.

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