Moretto rivela: “La Fiorentina piomba su Oso, terzino sinistro del Siviglia”
Ne La Liga quest’anno ha messo insieme 21 presenze, 2 reti e 3 assist
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2026 08:23
Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, la Fiorentina ha messo nel mirino Joaquín Martínez Gauna, noto semplicemente come Oso. È un terzino sinistro classe 2003.
Ha cominciato la stagione in seconda squadra, per poi mettere assieme 21 presenze, 2 reti e 3 assist ne La Liga conclusa con la salvezza del club andaluso.