Moretto rivela: "La Fiorentina osserva Liberali, ma Como e Sassuolo sono in vantaggio"

Liberali piace a tanti club di serie A: tra i nomi spunta anche quello della Fiorentina

Il futuro di Mattia Liberali è sempre più al centro del mercato italiano. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giovane talento è seguito da diversi club, tra cui Parma e Fiorentina, anche se al momento la concorrenza più concreta arriverebbe da Como e Sassuolo.

In particolare, il Como avrebbe già mosso passi importanti e nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro per approfondire la possibile operazione. Anche il Sassuolo, però, risulta molto interessato e resta in corsa per il giocatore. Liberali sarebbe disponibile tramite una clausola rescissoria fissata intorno ai 6 milioni di euro. Il Milan, dal canto suo, mantiene il 50% sulla futura rivendita del cartellino, elemento che potrebbe incidere sulle valutazioni finali delle società coinvolte.