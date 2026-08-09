Moretto rivela: "La corsa per l'attacco della Lazio è tra Pinamonti e Piccoli"

L’esperto di mercato segnala i due centravanti tra i profili valutati dal club biancoceleste

La Lazio continua a lavorare alla ricerca di un nuovo attaccante e tra i nomi finiti nel mirino del club biancoceleste ci sono Andrea Pinamonti e Roberto Piccoli.A fare il punto della situazione è Matteo Moretto, che attraverso il proprio profilo X ha indicato i due centravanti come profili attualmente in corsa per rinforzare il reparto offensivo della squadra.

Per Piccoli si tratta di un'ulteriore conferma dell'interesse nei suoi confronti. L'attaccante della Fiorentina è infatti già stato accostato nelle ultime settimane a diversi club, con il suo futuro che resta ancora da definire.