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Moretto rivela: "La corsa per l'attacco della Lazio è tra Pinamonti e Piccoli"

L’esperto di mercato segnala i due centravanti tra i profili valutati dal club biancoceleste

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2026 15:20
Moretto rivela: "La corsa per l'attacco della Lazio è tra Pinamonti e Piccoli" - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Lazio continua a lavorare alla ricerca di un nuovo attaccante e tra i nomi finiti nel mirino del club biancoceleste ci sono Andrea Pinamonti e Roberto Piccoli.A fare il punto della situazione è Matteo Moretto, che attraverso il proprio profilo X ha indicato i due centravanti come profili attualmente in corsa per rinforzare il reparto offensivo della squadra.

Per Piccoli si tratta di un'ulteriore conferma dell'interesse nei suoi confronti. L'attaccante della Fiorentina è infatti già stato accostato nelle ultime settimane a diversi club, con il suo futuro che resta ancora da definire.

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