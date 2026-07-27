Moretto rivela: “Kean è il preferito di Fabregas. Ci sono stati ulteriori contatti, è un’opzione seria”

Matteo Moretto ha parlato della situazione di Moise Kean al Como

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato di Moise Kean sul canale di Fabrizio Romano in Italiano, queste le sue parole:“La notizia che ti porto questa mattina è che per Fabregas il numero 1 è Kean. Fabregas sarebbe più che felice di averlo in squadra, è un’opzione seria e per Fabregas sarebbe il calciatore giusto per far crescere il progetto del Como. C’è il nome di Zirkzee anche in cima alle preferenze del Como, da capire se il Manchester lo lascerà partire e se lui vorrà andare.”