Moretto rivela: “Gudmundsson-Lazio, idea concreta: le parti ci stanno lavorando seriamente”

L’attaccante islandese può lasciare Firenze nelle ultime ore di mercato: i biancocelesti fanno sul serio e la trattativa è aperta

Mancano pochissime ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e sull'asse Firenze-Roma si sta accendendo un intreccio a sorpresa. La Fiorentina, impegnata in un profondo restyling nel proprio reparto offensivo, ha aperto alla possibilità di far partire Albert Gudmundsson qualora arrivi la proposta adeguata.

​Su questo fronte si è inserita con determinazione la Lazio, a caccia di un innesto di qualità sulla trequarti. Nel corso dell'ultimo aggiornamento videocon Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto esatto sullo stato della trattativa tra il club biancoceleste e l'entourage dell'attaccante islandese:

"Vi dicevamo di come la Fiorentina avrebbe ascoltato offerte per Gudmundsson da qui alla fine del mercato. Quindi Gudmundsson di fatto è in uscita qualora ci dovessero essere le condizioni giuste: può lasciare la Fiorentina e la Lazio è un'idea concreta. Occhio perché le parti ci stanno lavorando seriamente".

​La trattativa è dunque aperta e le prossime ore saranno decisive per capire se la Lazio riuscirà a trovare la formula giusta per affondare il colpo.