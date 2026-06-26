Moretto rivela: "Fiorentina interessata a Juanlu Sanchez. Sul giocatore c'è anche l'Atalanta"

Secondo quanto raccolto dal giornalista Juanlu Sanchez piace a Paratici

Juanlu Sanchez torna nel mirino di un club italiano. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il terzino del Siviglia piace alla Fiorentina, che lo sta seguendo in vista delle prossime mosse di mercato. Il classe 2003 era stato accostato al Napoli già la scorsa estate, ma ora sulle sue tracce ci sarebbero soprattutto Fiorentina e Atalanta. Al momento, però, non è stata avviata alcuna trattativa. Come spiegato da Moretto, si tratta di un semplice apprezzamento da parte dei due club italiani, che stanno monitorando il giocatore senza aver ancora mosso passi concreti per il suo acquisto.