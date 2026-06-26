Labaro Viola

Moretto rivela: "Fiorentina interessata a Juanlu Sanchez. Sul giocatore c'è anche l'Atalanta"

Secondo quanto raccolto dal giornalista Juanlu Sanchez piace a Paratici

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2026 17:07
Moretto rivela: "Fiorentina interessata a Juanlu Sanchez. Sul giocatore c'è anche l'Atalanta" -
News
Condividi

Juanlu Sanchez torna nel mirino di un club italiano. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il terzino del Siviglia piace alla Fiorentina, che lo sta seguendo in vista delle prossime mosse di mercato. Il classe 2003 era stato accostato al Napoli già la scorsa estate, ma ora sulle sue tracce ci sarebbero soprattutto Fiorentina e Atalanta. Al momento, però, non è stata avviata alcuna trattativa. Come spiegato da Moretto, si tratta di un semplice apprezzamento da parte dei due club italiani, che stanno monitorando il giocatore senza aver ancora mosso passi concreti per il suo acquisto.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok