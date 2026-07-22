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Moretto: “Moreno non ha chiuso con il Wrexham. Piace a diverse squadra tra cui la Lazio”

Moretto ha dato degli aggiornamenti sulla situazione di Matias Moreno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 12:55
Moretto: “Moreno non ha chiuso con il Wrexham. Piace a diverse squadra tra cui la Lazio” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano della situazione di Moreno:“Occhio a Matias Moreno, difensore 22enne della Fiorentina che non ha ancora chiuso il suo trasferimento all’estero. Piace a diverse squadre tra cui Lazio, attenzione alla Lazio su Moreno.”

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