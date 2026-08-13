Moretto: “Kean non è un’opzione per il Betis. È un desiderio di Fabregas, vedremo se arriverà un’offerta”

Il Como potrebbe presentare un’offerta per Moise Kean

Il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato della situazione di Kean sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano, queste le sue parole:“Moise Kean non è un’opzione per il Betis. Terrei delle possibilità per il Como che lo segue con grande attenzione, è un desiderio di Fabregas. Vedremo se poi arriverà un’offerta importante”