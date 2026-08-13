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Moretto: “Kean non è un’opzione per il Betis. È un desiderio di Fabregas, vedremo se arriverà un’offerta”

Il Como potrebbe presentare un’offerta per Moise Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2026 11:18
Moretto: “Kean non è un’opzione per il Betis. È un desiderio di Fabregas, vedremo se arriverà un’offerta” -
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Il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato della situazione di Kean sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano, queste le sue parole:“Moise Kean non è un’opzione per il Betis. Terrei delle possibilità per il Como che lo segue con grande attenzione, è un desiderio di Fabregas. Vedremo se poi arriverà un’offerta importante”

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