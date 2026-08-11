Moretto: "Il Como non molla Kean: Fabregas stravede per l'attaccante della Fiorentina, presto nuovi contatti"
Le parole dell'esperto di mercato Matteo Moretto sulla trattativa che continua tra il Como e la Fiorentina per Moise Kean
Il futuro di Moise Kean continua a essere al centro delle dinamiche di mercato della Fiorentina. Nonostante le dichiarazioni ufficiali abbiano provato a spegnere le voci su un possibile trasferimento, le indiscrezioni provenienti dagli addetti ai lavori raccontano di una situazione ancora tutt’altro che definita.
A riaccendere i riflettori sulla possibile trattativa è Matteo Moretto. L’esperto di mercato, attraverso un post pubblicato su X, ha ribadito l’interesse del Como nei confronti dell’attaccante viola:
“Il Como non molla la pista Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina piace tantissimo a Cesc Fabregas. Presto nuovi contatti”.
Parole che arrivano dopo le recenti dichiarazioni di un dirigente del Como, che aveva smentito l'esistenza di una trattativa, sottolineando la presenza in rosa di Alvaro Morata:
“Kean? Abbiamo Morata. Non c’è mai stata trattativa”.
Dietro le quinte, però, il club lariano sembrerebbe continuare a valutare la possibilità di arrivare a Kean. Fabregas apprezza particolarmente le caratteristiche dell'attaccante e sarebbe intenzionato a spingere la società a verificare ogni possibile margine per portare avanti l'operazione.
La Fiorentina, dal canto suo, resta ferma sulla volontà di trattenere il giocatore e osserva con attenzione l'evolversi della situazione. Al momento, dunque, non ci sono certezze sul futuro di Kean, ma una cosa appare evidente: la pista Como non sembra ancora definitivamente tramontata.