Moretto: "Forte interesse del Napoli per Fortini: piace a Allegri, Manna e De Laurentiis"
Fortini è un profilo molto gradito dal Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2026 15:03
Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto giornalista Matteo Moretto ha parlato del forte interesse del Napoli per Niccolò Fortini.
"È un profilo sul quale il Napoli si sta muovendo con decisione, non si tratta di un semplice gradimento. Fortini piace moltissimo a Massimiliano Allegri, al direttore sportivo Giovanni Manna, ma anche al presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis".