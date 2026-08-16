Moretto: "Fabregas spinge per Kean. Contatti in corso per capire la fattibilità dell'operazione"

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto e Fabrizio Romano sulla situazione legata al numero 9 della Fiorentina

Moise Kean piace al Como. Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fornito aggiornamenti sul canale italiano di YouTube in merito all'interesse dei lariani per l'attaccante viola:

"Kean è il primissimo nome di Cesc Fabregas. Ci sono stati dei contatti per capire la fattibilità dell'operazione. È vero che il Como deve affondare con un'offerta importante, concreta alla Fiorentina. Ma i contatti, i segnali che sta mandando il Como sia a Kean che alla Fiorentina sono quelli di un club che resta molto interessato. Ci aspettiamo delle novità in questa settimana."

Romano ha poi aggiunto: "Fabregas sta veramente insistendo per capire se ci sono i margini di fare questa operazione. Delap resta in corsa."