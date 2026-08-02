Moretto: "Fabregas spinge per Kean al Como: alla giusta offerta la Fiorentina può cederlo"

Le ultime di Matteo Moretto sul futuro di Kean

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato di Moise Kean sul canale di Fabrizio Romano in Italiano: "Occhio al futuro di Moise Kean: Fabregas è un suo grandissimo estimatore. Il mister sta spingendo per portarlo a Como perchè crede che sia il tassello giusto per migliorare il reparto offensivo in vista della Champions. Alla giusta proposta la Fiorentina può aprire alla cessione".