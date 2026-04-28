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Moretto conferma: "Vanoli e la Fiorentina verso la separazione a fine stagione, Paratici è già al lavoro"

Moretto ha confermato su X e sul suo canale Whatsapp che Vanoli e la Fiorentina si separeranno a fine stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2026 12:18
Moretto conferma: "Vanoli e la Fiorentina verso la separazione a fine stagione, Paratici è già al lavoro" - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha rivelato tramite il suo profilo X degli aggiornamenti sul futuro della panchina della Fiorentina. Infatti su X e Whatsapp Moretto ha confermato: "Vanoli e la Fiorentina viaggiano verso una separazione a fine stagione. Paratici è già al lavoro per un nuovo allenatore e Vanoli saluterà dopo la salvezza raggiunta"

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