Moretto conferma: "Vanoli e la Fiorentina verso la separazione a fine stagione, Paratici è già al lavoro"

Moretto ha confermato su X e sul suo canale Whatsapp che Vanoli e la Fiorentina si separeranno a fine stagione

A cura di Redazione Labaroviola 28 aprile 2026 12:18

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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