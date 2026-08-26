Moretto: "Chiamata tra l'agente di Zirkzee e Paratici. Il Ds viola si è informato sui costi"

Moretto rivela il retroscena su Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina in questa finestra di mercato. La Fiorentina si sta muovendo per cercare un sostituto in attacco, alla ricerca del profilo giusto. Matteo Moretto, sul canale YouTube Fabrizio Romano in italiano, ha svelato il retroscena che riguarda Joshua Zirkzee, ex Bologna, in uscita dal Manchester United. Queste le sue parole:



"Zirkzee dovrebbe lasciare il Manchester United e si sta cercando la formula giusta e il progetto giusto. Ha capito che il club è aperto al suo addio e ovviamente il suo legame con l'Italia è molto forte. Vedrebbe di buon occhio il ritorno in Italia, nonostante ci siano proposte anche in Inghilterra. Il retroscena è che, oltre alla Juventus che dovrebbe far uscire David, negli ultimi giorni c'è stata una chiamata tra Kia, agente di Zirkzee, e Paratici. Il Ds viola si è informato sui costi dell'operazione: ad oggi nulla di più, la situazione è ferma a questo, però è un segnale indicativo di come la Fiorentina stia cercando un sostituto di Moise Kean."