Monza in Serie A, ma che sofferenza. Il Catanzaro sfiora l’impresa, Aquilani in lacrime a fine gara.

Finisce con la promozione del Monza la finale play off. Medaglia al merito per il Catanzaro, guidato da Alberto Aquilani, che sfiora l'impresa.

Il Monza è la terza squadra promossa in Serie A, ma quanta sofferenza allo U-Power Stadium. Dopo il 2-0 conquistato nella gara d’andata sul campo del Catanzaro, i brianzoli hanno rischiato grosso nel ritorno, cedendo 2-0 davanti ai propri tifosi.

A firmare il successo dei calabresi sono stati Fellipe Jack e Frosinini, autori delle reti che hanno riaperto completamente la finale playoff e fatto tremare il Monza per oltre novanta minuti. La squadra guidata da Paolo Bianco riesce però a salvarsi grazie al miglior piazzamento nella regular season: il terzo posto finale consegna infatti ai brianzoli la promozione in Serie A.

Onore enorme al Catanzaro e alla formazione allenata da Alberto Aquilani, protagonista di una prova di altissimo livello. I giallorossi hanno sfiorato un’impresa che sembrava impossibile dopo la gara d’andata, mettendo alle corde il Monza fino all’ultimo istante. Al triplice fischio, tutta la delusione di Aquilani, scoppiato in lacrime dopo aver visto sfumare il sogno promozione.