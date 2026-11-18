Monza-Fiorentina arbitrata da Doveri: con lui i viola non perdono dal 2018/19. 18 vittorie in 33 partite
Doveri in questi anni è stato un amuleto per la Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
18 novembre 2026 12:49
Monza-Fiorentina sarà arbitrata da Daniele Doveri, arbitro legato a Firenze dato che è stato il fischietto di Fiorentina-Inter in cui Bove accusò il malore.
Ma in realtà Doveri è anche un amuleto per la Fiorentina, i 33 precedenti parlano chiaro: 18 vittorie, 9 sconfitte e 6 pareggi. L’ultima sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro la Juve al primo anno di Italiano. Per trovare l’ultima sconfitta in Serie A bisogna tornare indietro nel 2018/2019 quando i Viola persero 2-1 a Cagliari