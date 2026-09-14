Monti: “Vanoli ha dato la scossa giusta. Fagioli è da Nazionale, Njie mi è piaciuto tantissimo”

Gianfranco Monti commenta la prima vittoria in campionato della Fiorentina

Il noto tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Sono molto contento dell'arrivo di Vanoli, perché con Grosso si vedeva che la squadra non rispondeva. Non credo che Vanoli sia diventato un mago in quattro giorni, ma è riuscito a trasmettere subito un senso di squadra e di gruppo, e questo si è visto in campo”.

Su Fagioli: “La cosa più sorprendente è stata proprio la sua partita. Ha giocato molto bene e, se Mancini ha visto la gara contro il Venezia, fa fatica a non prenderlo in considerazione per la Nazionale”.

Infine, un elogio anche per Njie: “A Venezia mi è piaciuto tantissimo, al di là della grande prestazione di Mastantuono. Deve migliorare un po' nella mira, ma stiamo parlando di un ragazzo del 2005"