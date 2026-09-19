Monti: "Vanoli ha cambiato la testa dei giocatori. La Fiorentina può giocarsela con il Napoli"

L'analisi di Monti alla vigilia del match contro il Napoli di Allegri

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento della squadra viola e l’impatto avuto da Paolo Vanoli dal suo ritorno sulla panchina.

"C’è sicuramente un filo conduttore tra le due esperienze di Vanoli. Lo scorso anno ha saputo motivare la squadra fino alla fine, riuscendo a raggiungere la salvezza. Adesso è rientrato nello spogliatoio e in appena quattro giorni è riuscito a cambiare la mentalità dei ragazzi.

Sono arrivati sette gol tra Venezia e Pisa, ma soprattutto si vede già una precisa struttura di gioco. Lui è il leader della Fiorentina nello spogliatoio".

Infine, un passaggio sulla sfida di domenica contro il Napoli: "Non so se il Napoli sia una candidata allo scudetto, anche perché avrà tantissime assenze. Sono convinto che la Fiorentina possa giocarsela, molto dipenderà dall’atteggiamento con cui scenderà in campo".